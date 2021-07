Chiarezza di Spalletti sulla situazione Ghoulam

Dipendesse da lui, la cosa migliore sarebbe non toccare la rosa attuale. Fermo restando la valutazione di Ghoulam: «Per il momento procede bene, ma vediamo cosa sarà: altrimenti servirà un terzino sinistro». Molto, molto chiara la situazione: Spalletti conosce perfettamente l’esigenza legittima del Napoli – e dunque di De Laurentiis – di abbattere il monte ingaggi e salvaguardare i bilanci, considerando il doppio fallimento Champions consecutivo, ma allo stesso tempo, fermo restando un grande rispetto, preferisce non nascondersi. Non nascondere le sue valutazioni. Del resto, a lui piace parlare chiaro. Tipo su Koulibaly: «Se lo considero incedibile? Io mi incateno da qualche parte per tenere Koulibaly. Ditemi dove e io lo faccio». Anche Ancelotti, un paio d’anni fa, aveva detto una cosa simile parlando proprio di Kalidou (e Allan): del resto, quale allenatore lucido vorrebbe perdere un giocatore del genere? F. Mandarini (CdS)