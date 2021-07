Ancora bloccata la trattativa per Emerson. Giuntoli vira verso Olivera

Non accenna a sbloccarsi la trattativa per portare Emerson Palmieri in azzurro, il Chelsea ed il Napoli non trovano vie d’incontro. Il ds Giuntoli, quindi, ha deciso di virare su Mathias Olivera. Il terzino uruguaiano del Getafe è già da diverse settimane nel mirino del Napoli che cerca eventuali alternative all’italo-brasiliano campione d’Europa. Le quotazioni di Olivera, secondo quanto riportato da Sky Sport, sono in salita in queste ore: il calciatore classe 1997 ha giocato oltre 30 partite di Liga nell’ultima stagione, la sua valutazione si aggira intorno ai 10-15 milioni di euro.

IlMattino.it