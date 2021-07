Amichevoli internazionali – Dopo il Bayern, lo Wizla a Cracovia

Sarà Cracovia la sede della seconda amichevole internazionale del Napoli di Spalletti. Avversario lo Wizla che lo scorso anno si è salvato all’ultima giornata dalla retrocessione. In campo il 4 agosto alle ore 18 all’”Henryk Reyman Stadium”. Viene celebrato così il 155esimo anniversario della fondazione del club polacco che nella sua storia ha persino centrato una finale di Coppa dei Campioni nel lontano 1979. Il Napoli il giorno dopo tornerà in Italia per trasferirsi direttamente a Castel di Sangro. Il 31 luglio a Monaco di Baviera la sfida al Bayern, in occasione dell’”Audi Football Summit”: si giocherà all’Allianz Arena alle ore 16.30. Tra i convocati per quella

gara ci sarà Fabian Ruiz atteso a Napoli proprio in quelle ore. A proposito di amichevoli: domani la seconda uscita contro il Pro Vercelli (si va verso il sold out). E Canale 21 ha acquistato i diritti tv dell’evento che manderà

in diretta a partire dalle ore 17.

Il Mattino