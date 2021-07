Allenamento con grandinata, ieri a Dimaro venti minuti di stop

Il Napoli di Spalletti continua il suo ritiro di preparazione per la nuova stagione a Dimaro. Come è accaduto spesso, in Trentino, le giornate diventano all’improvviso buie, e giù a piovere. Ma ieri è stata una vera tempesta di grandine a fermare per venti minuti l’allenamento degli azzurri, che si sono dovuti rifugiare in palestra. C’è stata anche un po’ di apprensione per un incendio proveniente da un’abitazione a pochi passi dallo stadio.

CdS