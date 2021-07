Abbiamo la data: il 5 agosto ci sarà l’atteso incontro ADL/Insigne

Sul fronte mercato, tutto tace. Il Mattino lo definisce fermo. Anche per quel che riguarda la vicenda Insigne. La data per l’atteso incontro è stata programmata per il 5 di agosto, ma al momento per il capitano del Napoli non ci sono offerte che possano avviare trattative o discussioni. Il Napoli, dal canto suo, non ha nessuna intenzione di privarsi del proprio capitano, a meno che non su esplicita richiesta del calciatore. Su Koulibaly, invece, è emersa chiaramente la posizione di Spalletti che si è detto scherzosamente pronto a incatenarsi per trattenerlo. Il quotidiano si chiede perchè non abbia detto la stessa cosa di Insigne, ma bisogna tener conto che si tratta di vicende differenti. Insigne e De Laurentiis non hanno ancora parlato tra di loro, quindi anticipare scenari è quantomeno inopportuno…