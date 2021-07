A Spalletti manca mezza squadra e che squadra. Su Lorenzo: “L’occasione fa l’uomo ladro”

Lavora dribblando le difficoltà relative alle assenze legate sia agli impegni internazionali, sia agli infortuni. Per la precisione: in questo momento, in questa prima fase della preparazione estiva inaugurata otto giorni fa a Dimaro, Spalletti sta costruendo il futuro senza Meret, Ospina, Di Lorenzo, Fabian, Lozano, Mertens e Insigne. Il capitano che strappa copertine in virtù del nodo contrattuale. Il rinnovo che fa più effetto di un tiro a giro. E al di là dell’ottimismo dichiarato in attesa del famigerato incontro di Castel di Sangro, considerando che Lorenzino rientrerà dalle vacanze il 31 luglio e il secondo ritiro comincerà il 5 agosto, è bene anche in questo caso chiarire una storia: «L’occasione fa l’uomo ladro e i contratti e il calciomercato invece fanno il calciatore scontento e il calciatore distratto…». Motivazioni e attenzione. Vale per tutti, questa: la Champions e i grandi obiettivi non ammettono problemi superflui.

Fonte: F. Mandarini (Cds)