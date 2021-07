Il calcio femminile sta prendendo sempre più piede, non solo a livello tecnico ma anche nel contesto mediatico. Questo pomeriggio arriva l’ufficialità che la prossima serie A, per i prossimi due anni verrà trasmessa da La 7, canale in chiaro. A dimostrazione che il movimento prende sempre più piede. Trasmetteranno anche la Coppa Italia e la Supercoppa italiana tra la Juventus e l’A.s. Roma.

La Redazione