Stadio Maradona è gelo tra il club e il Comune

Giovedì 29 luglio alle 19 ci sarà l’inaugurazione dello stadio Maradona intitolato al Pibe de Oro . C erimonia annunciata dal Comune di Napoli , che svelerà anche la statua donata dall’artista Mimmo Sepe da collocare all’esterno dell’impianto nel perimetro della recinzione. Il Napoli, appresa la notizia, ha fatto sapere di non essere stato ufficialmente invitato e coinvolto. La risposta da Palazzo San Giacomo è arrivata da Carmine Sgambati, presidente c ommissione s port del Comune di Napoli: «Un mese fa ci siamo incontrati con il Calcio Napoli per parlare dell’inaugurazione dello stadio, ma da parte loro abbiamo trovato un muro di gomma su tanti temi, forse dettato dai rapporti difficili degli anni scorsi». Per il Comune, dunque, il Napoli era a conoscenza di tutto. La data scelta, il 29, sarà a ridosso dell’amichevole di Monaco contro il Bayern del 31 luglio. La partenza per la Germania degli azzurri è prevista per il 30. Nei fatti, il Napoli avrebbe la possibilità di partecipare all’evento. Sono attesi sviluppi. F. Tarantino (CdS)