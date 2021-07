Spalletti su Elmas: “Fa bene più ruoli, a volte non è sempre un bene”

Mister Spalletti, ieri sera, alla domanda di un tifoso sulle caratteristiche di Elmas e sull’ opinione che avesse di lui, ha così risposto: “Riesce a stare bene in più ruoli, lui codifica le indicazioni e le porta a casa. Non è sempre un bene il saper far tutto, forse si basa un po’ troppo sulla sua corsa e resistenza e andando in giro per il campo perde un po’ di vista la qualità. Ma quando uno non ha questa forza e volontà diventa difficile. Lo vedo bene, ci darà una grossa mano. Il suo ruolo potrebbe essere da centrocampista, perché sa fare un po’ tutto ed è connesso alla palla. Per fare una partita da top calciatore bastano due passaggi illuminanti. Per fare una partita da campione ci vogliono 90′ vicino alla squadra e al pallone, e lui in questo è un campione”.