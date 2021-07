Dopo la stagione positiva con la Pro Vercelli, Alessio Zerbin è in cerca di conferme anche per la prossima stagione. Secondo il sito di Gianluca Di Marzio, l’ex calciatore del Napoli Primavera è vicino al passaggio al Frosinone con la formula del prestito secco. Quindi esperienza in cadetteria per Zerbin.

La Redazione