Politano sulla notte di Napoli/Verona: “Mi manca più la Champions che la Nazionale”

Politano aggiunge e rilancia: «Sono più deluso di non aver raggiunto la Champions con il Napoli, rispetto alla mancata convocazione per l’Europeo. Ce l’abbiamo messa tutta ma non siamo riusciti ad arrivare dove meritavamo di essere: purtroppo è andata così, una partita storta, ma sono sicuro che quest’anno ci rifaremo. I nostri obiettivi sono tornare tra le prime quattro in campionato e dare il massimo in Europa League e in Coppa Italia». Siparietto sul tiro a giro di Insigne: «Non lo insegna a nessuno, lo tiene per sé! Siamo orgogliosi di avere in squadra lui e Di Lorenzo, hanno fatto un grande Europeo». Zielinski, l’ultimo arrivato ma già tra i più attesi, va anche oltre: «Sì, mi piacerebbe guidare il Napoli al terzo scudetto: mi sento pronto a dare ogni cosa per realizzare il sogno di tutti noi. Lo scudetto è il sogno per voi e per noi, sarebbe indimenticabile». Poi, la promessa: «Prima avevo davanti un campionissimo come Hamsik, da cui ho imparato davvero molto, mentre nella stagione scorsa sono riuscito a esprimermi meglio. Detto questo, so che posso e devo fare di più: voglio migliorare in termini di gol e assist per aiutare la squadra a salire in classifica». Applausi, tutti felici e contenti. Ancor di più quando Spalletti canta la sua canzone da stadio cult: «Sarò con teee, e tu non devi mollare… Abbiamo un sogno nel cuore: Napoli torna campione». E sia.

Fonte: F. Mandarini (CdS)