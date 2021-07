Napoli: Spalletti lavora sulla difesa…

Luciano Spalletti: «Alleno molto la difesa in ritiro? È l’unico reparto in cui mi manca solo un calciatore, per questo ci lavoro molto in questi giorni». Queste le parole dell’allenatore azzurro, che ieri sera ha risposto alle domande dei napoletani, in piazza a Dimaro, nell’incontro dei tifosi con alcuni calciatori azzurri. E, questa mattina, al campo di Carciato il lavoro è andato avanti. Spalletti ha lavorato molto tempo con la linea a quattro di difesa. Si è intrattenuto a lungo anche con Kalidou Koulibaly. Pezzo pregiato del reparto su cui ha anche scherzato, ieri sera in piazza, parlando del mercato: «Se mi trovate qualcosa a cui incatenarmi, lo faccio per Kalidou».

Fonte: mattino.it