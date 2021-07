MERCATO – Per il dopo Koulibaly si guarda alla Ligue 1

Nella giornata di ieri si è parlato di un possibile incontro tra il Psg e Fami Ramadani, agente di Koulibaly. Il difensore senegalese, si sa è sul mercato, ma al momento non sono arrivate offerte che accontentano Spalletti. Secondo ilmattino.it, il club azzurro però non si farebbe trovare spiazzato e avrebbe messo nel mirino Duje Caleta-Car secondo The Athletic. In passato ha giocato in Austria con il Salisburgo, mentre dal 2018 è passato al Marsiglia. Nell’ultimo campionato ha disputato 39 gare e realizzato due reti. Si attendono novità dal K2 e poi si guarderà altrove.

La Redazione