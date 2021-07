Mele, giornalista: “Mario Rui ha fatto il suo, ma serve un nuovo innesto”

Su Radio Marte, è intervenuto Italia Mele, giornalista, ecco le sue parole: “Koulibaly? La frase mi ha portato un po’ un brivido lungo la schiena, mi ha ricordato quella di Ancelotti che voleva incatenarsi a Castel Volturno per non vendere i big. Speriamo porti più fortuna. Il passato però non si può cambiare e Koulibaly è un valore aggiunto. Credo che resterà e che Spalletti non dovrà incatenarsi, la squadra dovrebbe restare com’è. Per ottenere risultati importanti servono giocatori importanti ma ora bisogna fare il salto di qualità. Bisogna vincere, vedremo se i presupposti saranno buoni. Emerson Palmieri? Piace moltissimo ma si può realizzare solo negli ultimi giorni di mercato. Probabilmente il Napoli porrà rimedio prima con Olivera o Mandava. Mario Rui ha fatto il suo dovere in questi anni ma un nuovo innesto è necessario. Colloqui post allenamento? Elmas è stato al centro di dichiarazioni importanti, poi anche Koulibaly ha parlato con Giuntoli“.