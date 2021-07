La Copa Maradona si farà, manca solo il sì della FIFA

L’idea di giocare la Copa Maradona, un’amichevole fra l’Argentina, vincitrice della Copa America, e l’Italia, campione d’Europa, è nata subito dopo gli esiti delle due competizioni continentali. Il periodo scelto è fra dicembre di quest’anno e gennaio 2022, ed è già evento mondiale. Sarà un omaggio a Diego Armando Maradona, e si giocherà al Maradona Stadium. Dall’altra parte del mondo, sul sito di Tnt Sport Argentina, importante tv argentina, rimbalzava la notizia che la Fifa aveva istituito la «Copa Diego Maradona», da giocare tra azzurri e biancocelesti. A Napoli. Secondo Tnt Sports «la Fifa ha già allertato l’Afa (la Federazione calcio argentina) che si disputerà la Coppa Maradona tra la Seleccion e l’Italia». Tra i soggetti interessati, secondo Hernan Castillo, giornalista di Tnt Sports Continental, anche Uefa e Conmenbol, ovvero le organizzazioni calcistiche di Europa e Sudamerica.

La notizia ha fatto subito il giro del mondo, ed è apparsa su tutti i quotidiani, Times compreso, ma manca solo il sì della FIFA, il maggior organo mondiale del calcio, ma l’eco mediatico farà da traino affinchè arrivi anche quello.

Per l’Italia sarebbe un graditissimo ritorno a Napoli dopo otto anni. E con anche Insigne in campo. Se poi aggiungiamo che l’Italia non vince a Napoli dal lontanissimo 1997 si può capire l’importanza di un ritorno degli azzurri in città, per di più nel segno di Maradona.

Il Mattino