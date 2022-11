La convinzione di Spalletti: “Insigne-AdL? Due personalità così spiccate troveranno un punto da cui ripartire”

S’incatenerebbe pur di tenere Koulibaly, e con lui chissà quanti tifosi; ecco perché attende l’incontro di Castel di Sangro tra il presidente e Insigne. Però con fiducia: «Io sono convinto che due personalità così spiccate troveranno un punto da cui ripartire, qualsiasi esso sia, quando si parleranno. Dobbiamo aspettare l’incontro e poi sentire cosa si dicono: è chiaro che l’occasione fa l’uomo ladro e i contratti e il mercato invece fanno il calciatore scontento e distratto… Per ora non ci sono problemi, magari dopo l’appuntamento ci saranno. Io, però, sono ottimista». E’ categorico, invece, quando si cita la famigerata partita con il Verona: «Portarsi dietro questa delusione significa dargli ulteriore forza: le partite passano per non passare più». Alla Ligabue. «Se una la perdi è meglio andare alla successiva: è bene che lo abbiano chiaro i calciatori, se ne parliamo ancora è ulteriore tempo perso. Guardiamo avanti».

Factory della Comunicazione

Fonte: Cds (F. Mandarini)