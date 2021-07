Non solo il mare, il sole, le spiagge di Ibiza. Ciro Immobile e Lorenzo Insigne non vogliono saperne di lasciarsi andare in queste settimane di pausa dal campo. I due napoletani si sono mostrati sui social durante uno dei loro allenamenti, tra una giornata al mare e l’altra, in attesa di poter poi ritrovare la Lazio e il Napoli per prepararsi alla nuova stagione.

Fonte: ilmattino.it