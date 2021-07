Il Psg è alla finestra, ma Koulibaly potrebbe “spalmare” e restare

Kalidou Koulibaly? Mi incateno per farlo restare. Chiaro, ieri sera, Luciano Spalletti che, seppur sorridendo, la sua posizione in merito alla situazione l’ha detta. Il centrale senegalese resta nel mirino del Paris Saint-Germain, che vigila attentamente sulle vicende di casa Napoli. L’edizione odierna del quotidiano Tuttosport fa sapere che il club parigino è in contatto con l’entourage del senegalese, legato agli azzurri da un contratto in scadenza nel 2023. Aurelio De Laurentiis ha fissato il prezzo: 60 milioni di euro. Nessuno sconto, sembra essere chiaro. Senza addio, comunque, Koulibaly rinnoverà con spalmatura dell’attuale ingaggio da 6 milioni a stagione.