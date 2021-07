G Fontana, ex Napoli: “Oggi il preparatore atletico è una figura di completamento al lavoro del mister”

Queste le parole di Gaetano Fontana, allenatore ed ex calciatore, fra le tante, del Napoli, ai microfoni su 1 Station Radio: “Pochi carichi di lavoro in ritiro a Dimaro? Il calcio è cambiato tantissimo, oggigiorno si lavora tanto utilizzando il modello prestativo, ovvero prepararsi alla gara. Ai miei tempi si correva tanto, ma era inutile, perché non era finalizzato allo sforzo profuso durante la partita. In passato il preparatore atletico aveva un ruolo fondamentale, oggi è solo una figura di completamento al lavoro del mister.”

Fonte: 1 Station Radio