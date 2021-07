G. Fontana, ex Napoli: “Il Calciatore non deve avere un ruolo ma una funzione”

Queste le parole di Gaetano Fontana, allenatore ed ex calciatore, fra le tante, del Napoli, ai microfoni su 1 Station Radio: “Lobotka? Nel calcio si tende a bocciare o promuovere un calciatore al primo impatto. Questo è sbagliato, perché ci sono dei giocatori che hanno i loro tempi. Lo slovacco è uno di quelli che ci ha messo un po’ di più, ma la sua qualità non è mai stata messa in discussione. Se in questo momento si trova nella rosa del Napoli è perché Spalletti lo ritiene utile alla causa. L’esempio lampante è Di Lorenzo: quando giocava in Serie D non era scarso, ed ora che ha vinto l’Europeo non è un fenomeno. Bisognava, e bisogna, giudicarlo in maniera poco affrettata e più oculata. Elmas? Il calciatore, oggigiorno, non deve avere un ruolo ma una funzione. Lui è uno di quelli in grado di svolgere diverse funzioni, e quando sai fare questo vuol dire che sei su un livello superiore rispetto agli altri”.

Fonte: 1 Station Radio