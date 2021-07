G. Fontana, ex Napoli: “Fabian può giocare in qualsiasi ruolo”

può giocare in qualsiasi ruolo, e seha confermato di voler giocare colè perché darà allo spagnolo gli strumenti adatti per rendere al meglio Il centrocampista ha giocato nei due avanti alla difesa già con, e quando è stato bene fisicamente ha fatto la sua parte.maniacale sui movimenti difensivi? Oggi è obbligatorio non lasciare al caso nemmeno una sfumatura, perché per un errore ci si gioca le stagioni. È giusto concentrarsi sulla fase difensiva, che è un lavoro che comprende tutti i reparti e non solo i difensori. Lo scorso campionato si è incolpatoper i gol contro Cagliari e Verona, ma non era assolutamente l’unico colpevole.”