RIVIVI IL LIVE – Zielinski subito in campo con gol e nel ruolo di trequartista. Seduta leggera

11,16 – Dopo la corsetta, la squadra rientra in campo per avviarsi negli spogliatoi. Terminata la seduta mattutina.

11,11 – Spalletti osserva come sempre con molta attenzione i ragazzi a livello di corsa e preparazione.

11,05 – Mentre la squadra prosegue nella corsa da una zona di campo all’altra, Baldini parla con Calzona

10,59 – I tre portieri (Baietti, Idasiak e Contini), si esercitano nei riflessi con il preparatore Lopez

10,53 – Dopo la partitella si passa alla classica corsetta

10,52 – Momento di pausa, dove la squadra va a dissetarsi, in attesa di nuovi schemi

10,47 – Spalletti ferma ancora l’esercitazione per spiegare alla squadra i movimenti da fare. Oggi si parte dall’impostazione dal basso.

10,44 – Con i gialli c’è Osimhen che si è ripreso dopo la botta di ieri pomeriggio. Zielinski in gol nella partitella

10, 30 – Come “uscire” e come impostare dal basso. L’esercitazione di stamattina è incentrata su questi “due movimenti”

10, 27 – Spalletti a colloquio con Koulibaly

10, 25 – Come fa spesso, mister Spalletti interrompe l’allenamento per dare indicazioni

10, 20 – Dopo la breve partitella, si riprende con le esercitazioni. Palleggio, costruzione dal basso e pressione alta

10, 15 – E’ tempo di cooling break. Malcuit e Manolas a parte con il preparatore atletico

10, 06 – Verdi vs gialli. In gol subito Zielinski ed in veste di goleador Elmas. Palo per Politano

10, 05 – Il campo è ridotto, la porta è infatti al centro del campo. Anche Zielinski stamattina è in gruppo

10, 00 – Squadra in campo. Al lavoro subito con il pallone

Anche questa mattina siamo presenti in tribuna. Pronti per raccontavi cosa accadrà con mister Spalletti & company in questa seduta di allenamento

Dal nostro inviato Alessandro Sacco