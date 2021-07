Del Genio: “Non ero contento dell’approdo di Spelletti al Napoli, ma ho cambiato idea. Ecco perché…”

Il giornalista Paolo Del Genio ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso di Radio Goal, programma in onda sulle frequenze della emittente Kiss Kiss Napoli: “Devo ammettere che io ero tra quelli non contenti dell’approdo a Napoli di Luciano Spalletti. Avrei preferito altri allenatori sulla panchina azzurra. Ora però ho cambiato idea. Mi sono molto piaciute le dichiarazioni del mister toscano in conferenza stampa anche perché parla molto di campo, di aspetti tattici. Nei suoi allenamenti Luciano Spalletti sta curando in modo maniacale determinati aspetti per migliorare la squadra e il suo lavoro è encomiabile, da apprezzare”.