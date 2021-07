Fabian, se restasse, non è detto che sarebbe tra i due di mezzo!

In difesa, soprattutto sulle fasce, la coperta è corta, lo si dice da sempre. Ma ciò non significa che il principale obiettivo sia solo ed esclusivamente il terzino sinistro. Si valuta bene anche la linea centrale del campo. Ed il motivo lo rivelano le pagine de La Gazzetta dello Sport oggi in edicola: “Pure in mediana qualcosa servirebbe, perché non è detto che Spalletti schieri lo spagnolo Fabian Ruiz, sempre che resti, nei due in mezzo“. Dunque, l’andaluso potrebbe cambiare ruolo e quindi servirebbe anche un altro mediano.