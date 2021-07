CALCIO FEMMINILE – Buone possibile di vedere il Parma in serie C

Il Parma del presidente Kruse ha grandi progetti, non solo a livello maschile, con la costruzione di una squadra per la massima serie, ma anche per il femminile. Secondo il sito tuttocalciofemminile.com, ci sono buone possibilità che il club emiliano possa essere ammesso in serie C. Nei prossimi giorni se ne saprà di più.

La Redazione