Zielinski terrà la sua posizione in campo, perfetta col 4-2-3-1 di Spalletti

Piotr Zielinski, da qualche giorno si è unito ai suoi compagni a Dimaro, per il ritiro di preparazione al prossimo campionato. Il polacco, dopo un deludente Europeo con la sua nazionale, è pronto a ripartire, e a trascinare la squadra, dopo cinque anni in azzurro. In campo manterrà la sua posizione alle spalle della punta Osimhen, Mertens quando tornerà dovrà accontentarsi di fare da riserva del nigeriano. Nel 4-2-3-1 di Spalletti quindi, Zileinski non dovrà cambiare nè ruolo nè posizione, e questo lo aiuterà sicuramente date le sue qualità in campo.

