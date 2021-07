Zielinski l’asso dell’attacco di Spalletti. Il polacco vuole superare le 10 reti stagionali

In occasione della prima conferenza stampa Luciano Spalletti aveva parlato di Piotr Zielinski, considerandolo fondamentale a livello tattico. Lo scorso anno il giocatore polacco ha realizzato in tutto 10 reti e quest’anno vuole superare a livello numerico il suo record. Anche quest’anno sarà 4-2-3-1, giocare alle spalle della punta di riferimento, ovvero Osimhen. Come da programma Zielinski, reduce dalle gare dell’Europeo con la Polonia, sta svolgendo lavoro in palestra, ma si è presentato di gran lena, con voglia di fare. Ha avuto qualche giorno di permesso per il battesimo del figlio Maksimilian. Per quanto riguarda l’esordio in campo sarà sabato 24 Luglio contro la Por Vercelli, dove ovviamente si testerà la sua condizione fisica. L’obiettivo del buon Piotr è finalmente giocare bene tutte le gare, non essere più discontinuo e fare ancora meglio della passata stagione. Insomma i propositivi ci sono, la palla passa al campo.

La Redazione