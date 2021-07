Zielinski, basta prestazioni altalenanti, è il momento di trascinare la squadra

Piotr Zielinski, arrivato a Dimaro da qualche giorno, si è messo subito a lavoro. Col Napoli dal 2016, ha segnato 10 gol tra campionato e coppe in 46 partite, è un veterano quindi, conosce l’ambiente ed ha qualità. Ma è giunto il momento di far venir fuori anche quelle sul piano della personalità. I paragoni con Zieliski si sono sprecati, non ultimo quello di Boniek che lo paragonava a De Bruyne. Ma Piotr aveva ed ha un modello tutto suo a cui ispirarsi, Marek Hamsik, ex capitano del Napoli. Alcune volte ha dato l’impressione di essere altalenante nelle sue prestazioni, ed è questo che deve cambiare. Ora Zielinski deve avere la personalità giusta, e soprattutto la maturità di trascinare la squadra.

Il Mattino