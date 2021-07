Val di Sole: sport, relax, benessere, natura, bellezza, cultura…

Val di Sole – Fatica, sì, ma anche relax. I giocatori del Cagliari hanno ammirato le bellezze del Parco Nazionale dello Stelvio, rafting per i ragazzi della Spal, grazie allo spumeggiante fiume Noce inserito dalla prestigiosa rivista National Geographic tra i dieci corsi d’acqua da non perdere a livello mondiale, unico fiume europeo. E dopo il calcio sarà il ciclismo doppiamente protagonista in Val di Sole con il Campionato del Mondo UCI di Mountain Bike specialità Cross Country, 4X, Downhill, XCC, E-MTB (25 al 29 agosto) e con la grande mostra, in prima mondiale, “Vite di corsa. La bicicletta e i fotografi di Magnum. Da Robert Capa ad Alex Majoli” ospitata sino al 26 settembre 2021 a Castel Caldes. Scatti che raccontano le epopee dei campioni e delle grandi manifestazioni internazionali, Tour de France in primis. Anche quest’anno chi soggiornerà presso le strutture ricettive convenzionate avrà a disposizione le Val di Sole Guest Card e Trentino Card. “Con la card i nostri ospiti avranno l’opportunità di salire sulle montagne della Val di Sole grazie a oltre 10 funivie e seggiovie. Potranno raggiungere i 3.000 metri delle vette dell’Ortles Cevedale e dell’Adamello Presanella – spiega Fabio Sacco, Direttore APT Val di Sole -. Un’occasione da non perdere anche perché con le card ci si può muovere liberamente, in tutto il Trentino, con il treno ed il pullman, visitare musei, castelli, fortezze, siti naturalistici e accedere a centri termali per l’assaggio delle acque minerali. La card è a disposizione al costo di 2 soli euro al giorno, ma ne vale oltre 10. Gratis i bambini fino a 12 anni, non compiuti, se accompagnati da 1 adulto”.

Fonte: APT della Val di Sole