Sgambati, pres. Comm. Sport Napoli: “Il Napoli ha fatto muro di continuo”

Su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Carmine Sgambati, presidente Commissione Sport del Comune di Napoli, ecco le sue parole: “Il presidente De Laurentiis soffre di un’amnesia galoppante oppure gioca ad un doppio tavolo. Non più tardi di un mese fa, l’assessore Borriello con me e con il direttore Formisano oltre a qualche altro dirigente comunale e della società calcio Napoli abbiamo fatto una riunione nella sala attigua la tribuna d’onore dello stadio. In quella sede, in tutti i modi, abbiamo proposto in tutti i modi al Napoli l’inaugurazione dello stadio a Maradona. Abbiamo trovato da parte della società sportiva calcio Napoli un muro di gomma su tanti temi, dal Green pass a chi pagava gli steward. Ringrazio per la calma l’assessore Borriello, io avrei agito in un altro modo. Abbiamo pensato di fare l’inaugurazione per dare soddisfazione alla città, invitando soltanto le autorità e i bambini che sono la parte più innocente della città ricordare più affinché il Napoli possa ricordare il suo mito. Il Napoli ha presentato un muro di gomma continuo, forse dettato dai rapporti difficili col Comune o dalla paura di qualche spesa imprevista. Che il Napoli faccia trapelare che non era stato avvisato è incredibile”.