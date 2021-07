SERIE C FEMMINILE – Rinnovo di Valentina Esposito nel Chieti e arrivo a centrocampo di Mary Russo

Il Chieti calcio femminile, compagine di serie C, vuole allestire una rosa competitiva per salire in cadetteria. Per il centrocampo acquisto della classe ’96 Mary Russo, ex calciatrice di Napoli e Pomigliano. Mentre era nell’aria, ma c’è l’ufficialità del rinnovo di Valentina Esposito e proseguirà ad indossare con la maglia numero 19.

La Redazione