Serie A, si discute del nuovo format: playoff e 18 squadre

Oggi può essere una data cruciale per il futuro della Serie A. L’assemblea di lega, che all’ordine del giorno prevede l’analisi dell’impatto della modifica del format del massimo campionato italiano, dovrebbe varare il cambio di format. Si scenderà da 20 a 18 squadre e saranno molto probabilmente introdotti i playoff. Ne scrive La Stampa, che evidenzia come queste due novità (da introdurre in questo ordine di priorità) entreranno a regime a partire dalla stagione 2024-25, con le prossime annate necessarie ad assestarsi e armonizzarsi con la Lega B. A tal proposito, nella giornata di venerdì si terrà un confronto a livello di FIGC, col presidente Gravina che spinge per inserire queste novità nell’ambito di una riforma più ampia del calcio italiano.

da TMW