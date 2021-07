Prosegue la campagna acquisti per il Pomigliano femminile, neo promosso in serie A. Il club del presidente Raffaele Pipola, ha piazzato il colpo in difesa con Martina Fusini. La classe ’96 lo scorso anno ha militato nel Napoli, mentre in passato ha giocato nella Fiorentina, ecco le sue prime parole: “𝑆𝑎𝑟𝑎̀ 𝑢𝑛 𝑐𝑎𝑚𝑝𝑖𝑜𝑛𝑎𝑡𝑜 𝑣𝑒𝑟𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑖𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑙𝑒, 𝑐𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑒𝑡𝑡𝑒𝑟𝑒𝑚𝑜 𝑡𝑢𝑡𝑡𝑎 𝑝𝑒𝑟 𝑜𝑛𝑜𝑟𝑎𝑟𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑔𝑙𝑖𝑎”.

