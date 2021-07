Se non dopo gli Europei, quando? ADL/Insigne, data cercasi

Dopo gli Europei, no, dopo le vacanze. L’incontro tra De Laurentiis ed Insigne, che sta per diventare quasi una sorta di Garibaldi e Vittorio Emanuele a Teano, ancora non è stato fissato. Si dice che ognuno stia attendendo la prima mossa dell’ altro. La Gazzetta dello Sport prova ad ipotizzare un “momento” e scrive: “Incontro che con ogni probabilità avverrà nella prima decade di agosto, quando il giocatore rientrerà dalle vacanze che sta trascorrendo a Ibiza con l’amico Ciro Immobile e le rispettive famiglie. Insigne ha sempre detto di voler restare a vita indossando la maglia della sua città. Il tecnico Luciano Spalletti lo apprezza e non perde occasione di sottolineare come sia stato importante nella vittoria dell’Europeo. E poi c’è De Laurentiis che dovrà trovare la quadra fra le aspettative economiche del calciatore e un monte ingaggi da ridimensionare”.