Renzo Ulivieri, presidente AIAC: “Spalletti? Ci siamo confrontati e non avevamo segreti…”

A “Marte Sport Live”, Renzo Ulivieri, presidente AIAC:

“Spalletti un mio allievo? No, siamo amici, ci siamo confrontati e non avevamo segreti ma non mi sento un suo maestro. Saggezza vuole che ora si debbano contenere le spese. Se qualche giocatore di alto livello non può arrivare in Italia faremo tutto con i giovani. Potrebbe anche essere un vantaggio. Il rientro in gioco di allenatori di grande esperienza lo considero un plus. Favorita per lo Scudetto? Bisognerà vedere cosa procureranno i cambi di allenatore. Probabilmente la squadra con meno cambiamenti sarà l’Atalanta”.

Fonte: Radio Marte