Per il tecnico Koulibaly è incedibile e lui non vuole andar via…

“Il tecnico considera insostituibile il centrale”, titola stamane Il Mattino su Kalidou Koulibaly. Lo ha affermato chiaramente anche durante l’ultima conferenza stampa in Trentino. Dal canto suo, Aurelio De Laurentiis ha assistito ieri al colloquio tra Spalletti e Koulibaly, in mezzo al campo a fine allenamento: il neo allenatore partenopeo farebbe qualsiasi cosa per trattenere il centrale senegalese, non c’è un’esercitazione in cui non sia tra i titolari. Non ci sono esperimenti e tanto meno piani B. E non è vero che KK vuole andare via a prescindere. L’agente si è informato sulle richieste del Napoli per eventuali offerte e non ci si sposta da quei 30 milioni di un anno fa. Ma c’è tempo, il suo destino non si decide in questi giorni. Ed al momento non si può pensare che la sua partenza sia vicina.