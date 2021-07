Oltre all’inaugurazione del Maradona, c’è anche il progetto Ceci

Il 29 luglio prossimo, alle ore 19,00, a Fuorigrotta, sarà inaugurato lo stadio Diego Armando Maradona, e nella stessa occasione sarà scoperta una statua, donata dall’artista Mimmo Sepe, che sarà posizionata all’esterno, nel perimetro delle recinzioni. Ma c’è anche il progetto di Stefano Ceci, amico storico del Pibe de Oro, che sta prendendo forma, una statua da collocare all’interno dello stadio, con tanto di museo che possa raccogliere cimeli e ricordi legati a Maradona, tenuti protetti dal tempo e dalle intemperie in modo che non si possano danneggiare. Ceci ha parlato già con De Laurentiis che si è detto d’accordo. Il progetto è già partito, la statua per Diego Armando Maradona, a grandezza naturale, sarà realizzata in bronzo. Il volto sarà riprodotto in 3D. La sta realizzando la Fonderia Nolana. La volontà di Ceci è quella di svelarla in un’occasione speciale per donarle anche ampia eco mediatica, magari a margine della Coppa Maradona, la partita Italia-Argentina che andrà ora pianificata dopo l’ok della Fifa.

CdS