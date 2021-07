Il Napoli a Dimaro, una storia lunga 11 anni: un binomio vincente

La prima volta fu nel 2010. La storia va avanti da 11 anni. Ora Dimaro è diventato Dimaro Folgarida. L’allora Sindaco, Menghini era riuscito a convincere i vertici del Trentino Marketing a scegliere il suo piccolo paese come sede del ritiro del Napoli, mentre tutto il Trentino voleva il Napoli: riuscì a convincere tutti. Adesso possiamo dire che è stato davvero un binomio vincente. Ora, quest’ org anizzazione è resa ancor più complessa dal Covid, e ci lavorano giorno e notte circa 120 persone, compresi i volontari. Non sono da record le presenze di quest’anno, ma conta ovviamente anche il fatto che questo ritiro è solo per chi ha il Green Pass: per accedere all’area dell’impianto sportivo (peraltro sono state aggiunte due tribune e rifatto per intero il terreno di gioco) c’è bisogno del passaporto vaccinale o di un tampone rapido da fare in farmacia. Un matrimonio solido che durerà almeno un altro anno. Poi occorrerà sedersi. Tenendo conto che il Napoli ha un altro accordo con la Regione Abruzzo.

IlMattino.it