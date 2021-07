Il disgelo tra il Napoli e Lorenzo arriva con ” ‘o tiraggir “!

Il Napoli e il rinnovo di Lorenzo Insigne, sarà il vero tormentone del mercato estivo. Il club azzurro, secondo il CdS, ha deciso di utilizzare la strategia social, ovvero attraverso il twitter di votare il gol del capitano contro il Belgio “o’ tir a gir”. Chissà una mossa distensiva, prima dell’incontro. Insigne arriverà a Castel Volturno, al Training Center, per le visite mediche il 3 Agosto, quindi non ci sarà neanche per l’amichevole del 31 Luglio contro il Bayern Monaco All’Allianz Arena. L’incontro tra le parti, ovvero tra AdL e l’entourage sarà all’Hotel di Rivisondoli, nel ritiro in Abruzzo tra il 5 e il 15 Agosto. Solo allora si saprà la verità sul futuro di Lorenzo.

La Redazione