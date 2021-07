Hugo Maradona: “Spero che Insigne rinnovi a vita. Anche Diego lo avrebbe voluto”

Hugo Maradona, fratello di Diego, ha parlato oggi ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. “Insigne è diventato il simbolo di Napoli e del Napoli. Mi auguro che rinnovi a vita, anche mio fratello Diego l’avrebbe voluto. Spero lo faccia per il bene di noi tifosi. Italia-Argentina a Napoli sarebbe emozionante. La Copa Maradona arriverebbe proprio nell’anno in cui l’Argentina ha vinto la Copa America e l’Italia gli Europei. Diego da lassù sta facendo miracoli: spero adesso lo faccia anche per il Napoli. Il 29 luglio sarò presente all’inaugurazione dello stadio nel nome di mio fratello Diego. Sarà per me una grandissima emozione. Aspetto solo l’invito ufficiale”.