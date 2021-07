Frustalupi, l’ex vice di Mazzarri tecnico della Primavera del Napoli

Nell’anno dei grandi ritorni in casa Napoli c’è anche quello di Niccolò Frustalupi, ex vice di Walter Mazzarri fino all’avventura al Torino. Sarà lui, infatti, il nuovo allenatore della Primavera del Napoli nel ritorno nella serie A della categoria. L’ex tecnico della Pistoiese potrà contare su uno staff tutto napoletano. Il vice sarà Giorgio Di Vicino, trequartista del Napoli nella stagione 2000-2001 cresciuto proprio nel vivaio azzurro. Di Vicino nelle ultime stagioni ha lavorato al fianco di Giuseppe Bevilacqua nell’Under 16 del Napoli. Il preparatore atletico sarà Attilio Vasaturo, ex Juve Stabia, Nocerina e negli ultimi anni al centro federale della Figc. Si occuperà dei portieri Antonio D’Ambrosio, una figura che più volte ha lavorato in Primavera.

Fonte: mattino.it