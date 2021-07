De Laurentiis “sorpreso”, nessuno ha avvisato il club azzurro dell’inaugurazione del Maradona

Il 29 luglio sarà inaugurato dal Comune di Napoli, lo stadio Diego Armando Maradona, con tanto di cerimonia e spettacolo canoro. Ma sembra ci sia un giallo che accompagni la vicenda, la SSCN non ci sarà, non essendo stata avvertita dell’evento. Ecco cosa scrive in merito oggi La Gazzetta dello Sport.

“Se è vero che il Comune è proprietario dell’impianto, ha una convenzione con il Napoli che è concessionario e dunque affittuario. E appare quantomeno singolare che su una questione che riguarda il calcio il Napoli alla fine non sia stato coinvolto, per non dire avvertito.

Già, perché quello che filtra dal club di De Laurentiis è proprio una certa sorpresa per l’iniziativa. Anche perché il presidente si è attivato da tempo per la realizzazione di un’altra statua da mettere all’interno dell’impianto”.