Chi dice Val di Sole dice calcio…Presenti Napoli,Cagliari e Spal in pochi chilometri

Da sempre paradiso degli sport outdoor e adrenalinici negli ultimi anni la Val di Sole si è trasformata anche in terra di calcio professionistico, con la presenza nelle settimane centrali di luglio di alcune tra le protagoniste di primo piano dei Campionati di Serie A e Serie B, compresa qualche formazione di Lega Pro. Tutto questo grazie a tre importanti fattori: strutture calcistiche d’eccellenza (che fanno il paio con piste da sci d’inverno e i tracciati di mountain bike, trekking, rafting d’estate), un’accoglienza di primo piano e un ambiente da favola, collocato tra le Dolomiti di Brenta, i gruppi dell’Adamello Presanella e dell’Ortles Cevedale, e arricchito da acqua rigenerante utilizzata nelle Terme di Pejo e di Rabbi o per attività fluviali sul fiume Noce. E mentre quest’anno Dimaro Folgarida ospita sino a domenica prossima la SSC Napoli, la Val di Pejo vede protagonista il Cagliari e Mezzana la Spal che tenterà quest’anno il rientro il serie A. Nei tre casi il format coordinato dall’Apt Val di Sole prevede sedute di allenamento quotidiane e serate in piazza con i tifosi, totalmente gratuite, ed escursioni alla scoperta del territorio. E poi le amichevoli, in molti casi con le squadre del territorio. È il caso della partita di sabato scorso Cagliari – Dilettanti del Trentino (16-1) e di domenica tra Napoli e Bassa Anaunia (12-0). Domani pomeriggio (ore 18.00) tocca alla Spal fare l’esordio stagionale con l’Alta Anaunia. Poi sabato 24 nuova amichevole con la Virtus Verona (serie C). “Il fatto di poter accogliere tre storici club contemporaneamente ci riempie di orgoglio – commenta Fabio Sacco, direttore dell’Azienda per il Turismo della Val di Sole -. È la conferma della qualità della nostra offerta ricettiva, che permette agli atleti di avere tutto ciò che gli occorre per preparare al meglio il prossimo campionato e offre inoltre momenti di svago che contribuiscono a migliorare l’affiatamento del gruppo squadra. Allo stesso tempo, garantisce anche ai tifosi di poter scoprire un territorio ricco di eccellenze naturali ed enogastronomiche, incastonato tra le Dolomiti di Brenta Patrimonio Unesco e il Parco Nazionale dello Stelvio”.

Fonte: Apt Val di Sole