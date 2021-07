CALCIO FEMMINILE – Sconfitta all’esordio alle Olimpiadi per gli Usa, dilagano Olanda e Brasile

Sono iniziate le Olimpiadi di Tokyo 2020 anche per il calcio femminile e non manca la prima sorpresa. Sconfitta a sorpresa per gli Usa per 0-3 contro la Svezia in gol anche Hurtig della Juventus. Dilagano Brasile, con la doppietta di Marta e Olanda, pari tra Giappone e Canada. Ecco i risultati.

Gran Bretagna-Cile (Gruppo E) 2-0

Giappone-Canada (Gruppo E) 1-1

Cina-Brasile (Gruppo F) 0-5

Zambia-Olanda (Gruppo F) 3-10

Svezia-Stati Uniti (Gruppo G) 3-0

Australia-Nuova Zelanda (Gruppo G) 2-1

