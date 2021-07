Quale club in Europa può permettersi Lorenzo? Tutti, ma…

Ma chi potrebbe offrire così tanti soldi a Insigne? A oggi forse nessun club. Anche andando per ipotesi, i club più ricchi di questo calciomercato (Psg, Manchester United e relativamente il Barcellona) hanno altri programmi. Ammesso che sia vero che Sarri lo porterebbe alla Lazio, di certo Lotito non ha la forza per pagare un simile ingaggio. Ecco perché lo scenario più realistico, ad oggi, è la permanenza verso la scadenza: come Milik, Hysaj e Maksimovic. In ogni caso, ammesso che Insigne davvero dovesse dire addio, il Napoli non si farà trovare impreparato: a quanto filtra De Laurentiis non vuole lasciare Spalletti senza un riferimento così importante. Per questo Insigne sarebbe sostituito con un nuovo acquisto.

Fonte: G. Scotto (Il Roma)