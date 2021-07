Non sarà svenduto Koulibaly, ma lo United ci riprova

Si sa, Kalidou Koulibaly, è ormai un leader sia nello spogliatoio che in campo, e come ha fatto sapere più volte De Laurentiis, non sarà svenduto, ma non è incedibile. C’è un club che continua a cercare il difensore azzurro, il Manchester United, che nel 2019 offrì al patron partenopeo ben 109 milioni per Koulibaly, la scorsa settimana ne ha offerti 30. De Laurentiis valuta le offerte che partono dai 50 milioni in su, perchè se è vero che tutti i giocatori sono sul mercato, è vero anche che Kalidou è un pezzo fondamentale di questo Napoli.

CdS