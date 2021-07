Mercato in stand-by per mancanza di offerte e di tesoretti!

Il sì di Emerson Palmieri il Napoli lo ha già, ma l’intesa col Chelsea è distante. Occorre creare un tesoretto. E questo è compito di Giuntoli. Bisogna ottenere il massimo dalle cessioni. Tutino a titolo definitivo al Parma (circa 8 milioni di euro), Ounas richiesto dal Venezia, Gaetano da Reggina e Cosenza. Insomma, organico da snellire. Poi ci sono i big, ma i telefoni sono ancora muti. Petagna non si muove, Mertens ha tempi lunghi per il rientro. Probabile che anche con Koulibaly si finisca con un nulla di fatto come lo scorso anno per mancanza di offerte considerevoli. A centrocampo è indubbio che nell’agenda di Giuntoli e De Laurentiis, al lavoro fianco a fianco in queste lunghe giornate in Val di Sole, ci sia anche Koopmeiners dall’Az ‘67 Alkmaar. In un mercato per così dire normale.

Il Mattino