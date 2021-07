M. Beretta, consigliere FIGC: “Spalletti, Italiano e Dionisi faranno molto bene”

Queste le parole di Mario Beretta, consigliere Figc ed ex allenatore, fra le tante, di Chievo Verona e Parma, ai microfoni su 1 Station Radio: “Quale squadra si è rinforzata di più con il cambio allenatore? Al di là di quelli che c’erano già, credo che Spalletti al Napoli, Italiano alla Fiorentina e Dionisi al Sassuolo faranno molto bene. Rino Gattuso è rimasto un po’ scottato dalla parentesi Firenze, dispiace per lui, ma sono sicuro che si rifarà anche a stagione in corso, come spesso gli è accaduto. A parte Mourinho, in Serie A ci saranno tutti tecnici italiani, a dimostrazione di come la nostra scuola sforni dei veri e propri talenti della panchina. La Salernitana ha avuto una proroga di sei mesi per poter cambiare proprietà, e spero che riescano a trovare una soluzione quanto prima. Chievo fuori dalla Serie B? Spero riescano a risolvere questa situazione anche con l’intervento del Coni. Sono molto legato ai clivensi, sono la squadra con cui ho fatto l’esordio in massima serie. È un momento difficile per tutti, anche per i gialloblù che, per anni, sono stati la favola del calcio italiano. Purtroppo oggi pagano lo scotto della pandemia”.

Fonte: 1 Station Radio