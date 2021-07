Luca Telese, giornalista: “Hysaj? Lazio succube di una tifoseria di picchiatori…”

A “Punto Nuovo Sport Show”, Luca Telese, giornalista:

“Se Hysaj avesse cantato a Napoli “Bella Ciao”, non ci sarebbe stato nessun tipo di problema. Lo avrebbero esaltato. Hysaj arriva col barcone con suo padre. Una storia meravigliosa che non può essere sporcata. La cosa peggiore è la Lazio. Che fa rimuovere dai social “Bella Ciao” per assecondare certe frange del tifo. Sono preoccupato di questo politicamente corretto. La Lazio è preoccupata dei tifosi neofascisti. Uno che gli dice “Spaccati il crociato” non è neppure neofascista, un mero picchiatore. Se Sarri dovesse avere un po’ di difficoltà, proveranno ad ammazzare anche Sarri. Insigne all’Europeo? Non ha funzionato, per me ha deluso. Trattativa Stato con Bonucci-Chiellini? Il secondo ha parlato con Speranza, il primo con la Vezzali. È il mio trionfo, la contaminazione calcio-politica. Voglio Bonucci e Chiellini in tutti i Consigli dei Ministri. Gli inglesi? Un orgasmo! Godimento ultra, la foto del principino triste… Bellissimo! Mancini in salumeria? Io faccio le file laterali (ride, ndr). Chi non si vuole vaccinare fa un soggiorno a -20 gradi. Chi non si vaccina deve restare a casa”.

Fonte: Radio Punto Nuovo