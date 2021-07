L’Inter pensa ad un azzurro come vice Lukaku

L’Inter del neo allenatore Simone Inzaghi, mentre prova a piazzare il colpo Bellerin per prendere il posto del partente Hakimi, si guarda intorno per il ruolo di attaccante. Il mister ex Lazio sa che essendoci tre competizioni, avere il solo Lukaku come centravanti non è sufficiente. Dovrà essere una punta di peso e non Keità. Due le opzioni: Scamacca del Sassuolo, quest’anno al Genoa. L’altro nome è Petagna del Napoli che però ha fatto intendere che vuole restare alla corte di Spalletti.

La Redazione